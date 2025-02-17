США пожелали сменить европейские элиты

Новая администрация Белого дома подтвердила готовность к политическому противостоянию с европейскими элитами, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Для европейцев конференция в Мюнхене стала настоящим холодным душем. Они быстро поняли, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и его командой будет еще более сложной задачей, чем в его в первый срок», — сказал Орлов в интервьюRT.

По словам политолога, Трамп и его окружение считают текущую политическую элиту Европы органическим продолжением и филиалом администрации экс-президента США Джо Байдена. Поэтому действующие американские власти намерены ее заменить.

«Вашингтон не просто хочет оставить Европу одну решать свои проблемы, в том числе безопасности. Американцы обозначили, что хотят смены элит в странах Европы, и не скрывая называли политические силы, которые готовы поддерживать на выборах», — подчеркнул Орлов.

Эксперт уточнил, что позиция властей США «привела в ужас» европейскую бюрократию, которая привыкла жить на иждивении у Вашингтона. Однако при этом ЕС не готов к открытому противостоянию с Америкой.