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США пожелали сменить европейские элиты

Источник:
Sibnet.ru
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Новая администрация Белого дома подтвердила готовность к политическому противостоянию с европейскими элитами, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Для европейцев конференция в Мюнхене стала настоящим холодным душем. Они быстро поняли, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и его командой будет еще более сложной задачей, чем в его в первый срок», — сказал Орлов в интервьюRT.

По словам политолога, Трамп и его окружение считают текущую политическую элиту Европы органическим продолжением и филиалом администрации экс-президента США Джо Байдена. Поэтому действующие американские власти намерены ее заменить.

«Вашингтон не просто хочет оставить Европу одну решать свои проблемы, в том числе безопасности. Американцы обозначили, что хотят смены элит в странах Европы, и не скрывая называли политические силы, которые готовы поддерживать на выборах», — подчеркнул Орлов.

Эксперт уточнил, что позиция властей США «привела в ужас» европейскую бюрократию, которая привыкла жить на иждивении у Вашингтона. Однако при этом ЕС не готов к открытому противостоянию с Америкой.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...