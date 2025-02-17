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Переименовать хостелы в ночлежки предложили в Госдуме

Источник:
РИА Новости
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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал ассоциации хостелов переименовать «хостелы» в «ночлежки» ради защиты русского языка от англицизмов.

«Предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами», — приводит РИА Новости обращение Гусева.

Депутат напомнил, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов.

«Русский язык объединяет разные народы страны, поэтому важно уважительно к нему относиться. Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов», — отметил Гусев.

По его словам, термин «ночлежка» имеет корни в русской культуре и «поможет лучше отразить суть и функции такого жилья».

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Жизнь #Законы #Общество
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