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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп наотрез отказался верить в угрозу НАТО со стороны России

Источник:
РИА Новости
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Россия хочет войны с Североатлантическим альянсом.

«Нет, я не согласен, даже самую малость», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозе НАТО со стороны России.

Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине, обратился к истории России. «У них мощная военная машина. Они победили Гитлера, они победили Наполеона… Россия давно воюет, но сейчас, думаю, Путин хочет прекратить боевые действия», — считает президент США.

Он отметил, что «очень скоро» встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

Москва категорически отрицает возможность войны с любой из стран Североатлантического альянса. Россия не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, заявлял Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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