Женщинам в России разрешили работать на экскаваторах

Минтруд России скорректировал перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых труд женщин ограничен.

Женщинам в России стали доступны профессии машиниста экскаватора и погрузочной машины, дробильщика угля, водителя самоходной машины на открытых горных работах и на поверхности строящихся шахт, разрезов, рудников.

«Минтруд актуализирует перечень профессий, потому что некоторые из них благодаря техническому прогрессу сейчас стали абсолютно приемлемыми по условиям труда и для женщин», — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Этот перечень пересмотрели после консультаций с профсоюзами, работодателями, специалистами здравоохранения, пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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При этом есть места, куда женщинам не попасть. В этом списке несколько сотен позиций более чем в 20 отраслях экономики — от пищевой и текстильной промышленности до металлургии и судостроения.

Женщин нельзя нанимать на большинство химических производств, работы по обогащению свинца, строительство подземных сооружений и подземную добычу нефти. В сталевары, кузнецы на молотах и прессах, отбивщики ртути, варщики целлюлозы, камнетесы, транспортировщики ядохимикатов их тоже не возьмут.