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Женщинам в России разрешили работать на экскаваторах

Источник:
«Парламентская газета»
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Экскаватор
Фото: SKas / CC BY-SA 4.0

Минтруд России скорректировал перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых труд женщин ограничен.

Женщинам в России стали доступны профессии машиниста экскаватора и погрузочной машины, дробильщика угля, водителя самоходной машины на открытых горных работах и на поверхности строящихся шахт, разрезов, рудников.

«Минтруд актуализирует перечень профессий, потому что некоторые из них благодаря техническому прогрессу сейчас стали абсолютно приемлемыми по условиям труда и для женщин», — сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Этот перечень пересмотрели после консультаций с профсоюзами, работодателями, специалистами здравоохранения, пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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При этом есть места, куда женщинам не попасть. В этом списке несколько сотен позиций более чем в 20 отраслях экономики — от пищевой и текстильной промышленности до металлургии и судостроения.

Женщин нельзя нанимать на большинство химических производств, работы по обогащению свинца, строительство подземных сооружений и подземную добычу нефти. В сталевары, кузнецы на молотах и прессах, отбивщики ртути, варщики целлюлозы, камнетесы, транспортировщики ядохимикатов их тоже не возьмут.

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Экономика #Рынок труда #Общество
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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...