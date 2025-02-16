Владимир Зеленский, кривлявшийся во время заявления Владимира Путина на пресс-конференции «нормандской четверки», был несерьезным и на переговорах, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит в нормандском формате — Россия, Германия, Франция, Украина — состоялся в декабре 2019 года. Встреча запомнилась в том числе и пресс-конференцией, на которой Зеленский корчил рожи во время чужих заявлений о необходимости соблюдать минские соглашения.

«Кадры видел, да», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, видел ли Путин кадры гримасничанья. «Они сидели за одним столом, тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел», — уточнил он.

По словам Пескова, «они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров». «Зеленский и там так же себя вел, скажем, не совсем серьезно в каких-то вопросах», — отметил он.

Киев так и не выполнил условия минских соглашений, которые подписал. В Германии и Франции позднее признались, что рассматривали соглашения как отсрочку, дающую Киеву время на подготовку к вооруженному конфликту.