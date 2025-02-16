Популярные бренды одежды приготовились к возвращению Россию

Популярные бренды одежды — Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие — готовятся к возвращению на российский рынок, сообщили участники рынка.

Представители компании Inditex изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы, рассказали телеграм-каналу Mash сразу несколько источников. Они отметили, что все делается, чтобы случае изменения политической ситуации в мире оперативно «ворваться в Россию».

Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин подтвердил Mash, что если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас либо аналоги, либо ничего.

Компания Inditex ушла с российского рынка в марте 2022 года. Она владеет брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqe.