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Популярные бренды одежды приготовились к возвращению Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Популярные бренды одежды — Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие — готовятся к возвращению на российский рынок, сообщили участники рынка.

Представители компании Inditex изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы, рассказали телеграм-каналу Mash сразу несколько источников. Они отметили, что все делается, чтобы случае изменения политической ситуации в мире оперативно «ворваться в Россию».

Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин подтвердил Mash, что если магазины вернутся, то займут старые места, где сейчас либо аналоги, либо ничего.

Компания Inditex ушла с российского рынка в марте 2022 года. Она владеет брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqe.

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