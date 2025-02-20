Юра Борисов в роли Игоря в фильме «Анора»

Впервые за постсоветский период российский актер номинирован на «Оскар». Юра Борисов получил номинацию в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора». Каковы шансы Борисова взять статуэтку и с кем ему предстоит бороться за награду.

Церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» за 2024 год состоится 2 марта 2025 года. В России (по московскому времени) имена победителей станут известны утром 3 марта.

Немногословный Игорь

К 97-й церемонии «Оскара» особо прикован взгляд из-за номинации 32-летнего российского актера Юры Борисова. Он претендует на статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора».

Фильм уже наделал много шума. «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, номинирована на «Золотой глобус», взяла премию Британской киноакадемии и не только.





По сюжету стриптизерша Анора внезапно выходит замуж за сына русского олигарха Ваню. Его родители готовы пойти на все, чтобы аннулировать брак.

Главные роли в «Аноре» сыграли американская актриса Майки Мэдисон и еще один российский актер — Марк Эйдельштейн.

Юра Борисов сыграл немногословного решалу Игоря, который присматривал за российским «золотым» мальчиком в США.

«Он гений. В его игре была эта чувствительность, много эмоций, которые происходили за внешней оболочкой», — делился впечатлениями о игре Борисова режиссер в интервью Variety.

У Борисова большой бэкграунд в кино, но самые яркие роли актеру доставались в последние годы. С 2019 по 2023 годы он снялся более чем в 20 фильмах, и мало какие прошли незамеченными.

Например, «Калашников» принес ему «Золотого орла». В 2021 году финская картина «Купе номер 6» получила Гран-при в Каннах, а «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я здесь» были показаны на Венецианском кинофестивале.

Для «Аноры» американский режиссер выбрал Юру Борисова еще до написания сценария. Бейкер увидел Борисова в Каннах — в фильмах «Петровы в гриппе» и «Купе номер 6».

Шансы Борисова на «Оскар»

Роль Игоря уже принесла Борисову номинации на несколько кинопремий. Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, Торонто и Сан-Франциско присудили ему победу. Но в престижных «Золотом глобусе», BAFTA и Гильдии кинокритиков США российский актер уступил Кирану Калкину («Настоящая боль»).

Видео с облегченным вздохом Борисова, когда он понял, что не придется говорить речь победителя на «Золотом глобусе», превратилось в интернет-мем.

Всего в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» кинопремии «Оскар» за 2024 год пять актеров:

Юра Борисов («Анора»)

Киран Калкин («Настоящая боль»)

Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)

Гай Пирс («Бруталист»)

Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Букмекеры считают главным претендентом на победу Калкина (ему Борисов уже уступил три аналогичные номинации, включая «Золотой глобус»). Вторым идет Нортон.

Победу Борисова оценивают коэффициентом 13,00. Статистическая возможность достигла отметки 7,69%. Это третье место, которое российский актер делит с Пирсом.

В истории советского и российского кинематографа «Оскар» получали «Война и мир», «Дерсу Узала», «Москва слезам не верит» и «Утомленные солнцем» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», «Разгром немецких войск под Москвой» — в номинации «Лучший документальный фильм», «Старик и море» — в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Ставки на лучший фильм

«Анора» получила шесть номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

В категории «Лучший фильм» картине Бейкера придется соперничать с фильмами «Бруталист», «Эмилия Перес», «Конклав», «Боб Дилан: никому не известный» («Совершенный незнакомец»), «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Субстанция», «Дюна: Часть вторая», «Мальчишки из Никеля», «Я все еще здесь».

Главный претендент на «Оскар» — «Бруталист». Но «Анора» также находится в тройке лидеров, с небольшой разницей в коэффициенте с фильмом «Эмилия Перес».