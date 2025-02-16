Администрация Трампа «задушила и унизила Европу»

Заявления первых лиц администрации президента США Дональда Трампа «задушили и унизили Европу», пишет издание Axios со ссылкой на источники в политических кругах ЕС.

«Президент Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным», — говорится в материале издания.

Сначала сам Трамп шокировал страны НАТО и Украину пойдя на прямые переговоры с Россией. Он также пообещал ввести против Европы таможенные пошлины, которые затронут товары из Евросоюза на сумму более 600 миллиардов долларов.

Затем глава Пентагона Пит Хегсет возмутил европейских лидеров, «оставив Киев без козырей еще до начала переговоров».

Хегсет исключил возвращение Украины к границам 2014 года и заявил, что поддержка Киева теперь — проблема Европы, а не США. Он также потребовал от европейских стран увеличить расходы на оборону.

С крайне жесткой критикой Евросоюза на Мюнхенской конференции по безопасности выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он обвинил европейские элиты в узурпации власти и в отходе от принципов демократии.