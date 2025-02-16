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Медведева удивило мягкое наказание первой ракетки мира

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев понадеялся, что после слишком мягкого наказания первой ракетки мира Янника Синнера каждый теннисист сможет договориться со Всемирным антидопинговым агентством.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство отстранило Синнера на три месяца за то, что в его организме был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с WADA и защитить себя, как Янник Синнер. И когда они скажут: "Мы нашли допинг, это два года", вы ответите: "Нет, я хочу один месяц"», — приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Он понадеялся, что таким образом был создан прецедент. «Потому что если нет, то это будет очень странно», — отметил российский теннисист.

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