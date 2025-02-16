Лавров договорился с Рубио о сотрудничестве России и США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в телефонном разговоре обсудили возможность потенциального сотрудничества, помимо Украины, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов», — цитирует ТАСС Брюса.

МИД России сообщил, что Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США.

Они условились поддерживать канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Они обсудили перспективы урегулирования на Украине.