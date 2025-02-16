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Лавров договорился с Рубио о сотрудничестве России и США

Источник:
ТАСС
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в телефонном разговоре обсудили возможность потенциального сотрудничества, помимо Украины, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов», — цитирует ТАСС Брюса.

МИД России сообщил, что Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США.

Они условились поддерживать канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Они обсудили перспективы урегулирования на Украине.

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Топ комментариев

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.