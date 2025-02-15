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Должникам по ЖКХ пригрозили изъятием жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Меры против должников за оплату жилищно-коммунальных услуг ужесточат в 2025 году, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если срок просрочки составляет от 31 до 90 дней, пени начисляются по ставке 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день. Если просрочка превышает 90 дней, применяется ставка 1/130», — напомнил специалист в комментарии «Газете.Ru».

При этом размер пеней определяется на основе рекордной ключевой ставки Банка России, которая в настоящий момент составляет 21%. Продолжительное уклонение от оплаты ЖКУ может привести к судебному разбирательству, сказал Бондарь.

В случае если сумма задолженности меньше полумиллиона рублей, дело рассматривают по упрощенной процедуре. Далее его могут передать судебным приставам. Они имеют полномочия арестовать счета должника.

«Если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии. Восстановление услуг возможно только после полного погашения долга и оплаты расходов на повторное подключение», — добавил Бондарь.

Самая суровая санкция — потеря должником жилья. Выселение возможно, если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев. Такого гражданина могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития

Если квартира находится в собственности, но не является единственным жильем, ее могут реализовать на торгах для погашения задолженности. Однако если жилье единственное и не находится в ипотеке, выселение невозможно.

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kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

korvinsS

Китайцы понимают что дом у нас только один и он очень уязвим.