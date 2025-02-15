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T2 введет новые условия тарификации в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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T2 введет новые условия тарификации в Белоруссии 26 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба российского оператора.

Один гигабайт интернета при нахождении в республике будет стоить 140 рублей. При этом также изменятся условия безлимитного интернета за границей — клиенты получат в Белоруссии до 3 ГБ интернета на высокой скорости до конца суток.

«С 26 февраля 2025 года клиенты Т2, прибывшие в Белоруссию, смогут выгоднее пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Компания увеличила пакет интернета на высокой скорости втрое до 3 гигабайтов при сохранении стоимости услуги», — говорится в сообщении.

После исчерпания этого объема скорость, как и прежде, снизится до конца суток. Ее хватит для комфортного общения в социальных сетях, мессенджерах и прослушивания музыки, отмечается в сообщении.

Абоненты Т2 смогут подключить в Белоруссии пакет интернета на срок от трех до 30 дней. Это можно сделать в разделе «Путешествие и роуминг» в мобильном приложении или через USSD-команду.

Согласно условиям, один гигабайт трафика обойдется в 140 рублей. Клиенты также смогут приобрести 5 и 10 ГБ на месяц за 700 и 1400 рублей соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге.

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