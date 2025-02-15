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Зеленскому запретили выступать на украинском языке

Источник:
ТАСС
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Модератор дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности Кристиан Аманпур запретила Владимиру Зеленскому использовать украинский язык.

После выступления с речью на английском Зеленский спросил, может ли он во время сессии вопросов и ответов говорить на украинском. Модератор ответила, что нет. После этого в зале начали смеяться. Зеленский согласился и продолжил на английском.

Выступление Зеленского вместе с ответами заняло около часа. На него не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Так, в зале из первых лиц присутствовали только президенты Молдавии и Чехии Майя Санду и Петр Павел.

Примечательно, что традиционно в ходе сессии вопросов и ответов на конференции в Мюнхене модератор начинает беседу, а затем дает слово сидящим в зале. Однако задавать вопросы Зеленскому никто не захотел.

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Политика #Мир
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kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

korvinsS

Китайцы понимают что дом у нас только один и он очень уязвим.