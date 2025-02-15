Россиянам порекомендовали временно удалить WhatsApp

Россиянам лучше временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости, порекомендовал эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский.

Для обеспечения безопасности личной информации целесообразно на время удалить приложение с мобильного устройства, сказал специалист в комментарии изданию «Аргументы и факты».

По словам Раевского, уязвимости типа «нулевого дня» отличаются высокой стоимостью и применяются в точечных атаках, направленных на лиц, владеющих конфиденциальными данными. При этом массовое использование этих уязвимостей представляется маловероятным.

Ранее в системе безопасности мессенджера WhatsApp была обнаружена критическая уязвимость, которая позволяет вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей.

Чаще всего вредоносное программное обеспечение попадает в смартфон через зараженные PDF-документы, которые передавались в групповых чатах. Для инфицирования устройства никаких дополнительных действий пользователи не требуется.