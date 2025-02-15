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Зеленский раскрыл территориальные потери Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина в прошлом году потеряла 4 тысячи квадратных километров территории, заявил президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Одной из причин отступления ВСУ Зеленский назвал медленные поставки оружия со стороны США. «Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тысячи квадратных километров», — сказал он, следует из официальной трансляции на сайте конференции.

Министерство обороны России регулярно сообщает об освобождении очередных населенных пунктов. В 2024 году среди них были Авдеевка, Угледар, Селидово. В январе 2025 года в Минобороны сообщили о полном освобождении Курахово, а в феврале — Дзержинска.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещает предоставить гарантии безопасности.

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kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

korvinsS

Китайцы понимают что дом у нас только один и он очень уязвим.