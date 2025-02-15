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Первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

Источник:
Sibnet.ru
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и Всемирное антидопинговое агентство заключили мировое соглашение на немедленный трехмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга, сообщается на сайте WADA.

Согласно условиям соглашения с агентством, Синнер будет отбывать дисквалификацию с 9 февраля по 4 мая. При этом официальную тренировочную деятельность теннисист может начать уже 13 апреля.

Таким образом, Синнер пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде, но сможет принять участие в следующем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису, который стартует 19 мая.

Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

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