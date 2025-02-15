Россиянам предложили выплаты за долгий брак

Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семейным парам, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет, сообщил депутат и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Выплаты предлагается утвердить к официальным юбилеям свадеб: например, 30 тысяч рублей на 30-летие совместной жизни, 40 тысяч рублей на 40-летие совместной жизни, 50 тысяч — на полувековой юбилей, 70 тысяч рублей за 70-летнюю годовщину

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», — отметил Нилов.

Выплату предлагают предоставлять супругам в равных долях, а ее размер индексировать один раз в год. Кроме того, депутаты предлагают сохранять право на получение выплаты за вдовами или вдовцами, если их супруги умерли в год юбилея брака.

Сейчас подобные выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и ряде городов. Чаще всего ими вознаграждают пары, которые прожили в официально зарегистрированном браке 50 лет.