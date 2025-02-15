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Россиянам предложили выплаты за долгий брак

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект о выплатах семейным парам, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет, сообщил депутат и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Выплаты предлагается утвердить к официальным юбилеям свадеб: например, 30 тысяч рублей на 30-летие совместной жизни, 40 тысяч рублей на 40-летие совместной жизни, 50 тысяч — на полувековой юбилей, 70 тысяч рублей за 70-летнюю годовщину

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», — отметил Нилов.

Выплату предлагают предоставлять супругам в равных долях, а ее размер индексировать один раз в год. Кроме того, депутаты предлагают сохранять право на получение выплаты за вдовами или вдовцами, если их супруги умерли в год юбилея брака.

Сейчас подобные выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и ряде городов. Чаще всего ими вознаграждают пары, которые прожили в официально зарегистрированном браке 50 лет.

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Экономика #Деньги #Законы
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Топ комментариев

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...