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Минздрав изменит правила прикрепления к поликлиникам

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав даст возможность прикрепляться к поликлинике онлайн через портал «Госуслуг» жителям всех регионов страны. Ведомство опубликовало соответствующий проект приказа.

Граждане смогут подавать заявление на прикрепление к поликлинике как в бумажном виде при личном обращении в медицинское учреждение, так и через личный кабинет на портале «Госуслуг», следует из документа.

При этом заявление, поданное через портал «Госуслуг», будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Ожидается, что такая возможность появится у всех россиян с 1 сентября 2025 года. Сейчас регистрация онлайн доступна только в некоторых регионах.

Для прикрепления через интернет к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Граждане старше 14 лет должны будут указать данные паспорта, полиса и СНИЛС.

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