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Зеленский отказался передать США украинские ископаемые

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на половину запасов украинских полезных ископаемых.

«Делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — написал журналист Джош Рогин в соцсети X.

Трамп в начале февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. К этой группе относят 17 элементов, включая скандий, иттрий, лантан. Объем сделки оценили в 500 миллионов долларов.

По словам Трампа, США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева. В обмен на ресурсы Вашингтон готов дать Украине гарантии безопасности.

В свою очередь, Зеленский уточнил, что Украина не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно, однако он готов рассматривать варианты сделки, которые предполагают совместное освоение полезных ископаемых.

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