Зеленский отказался передать США украинские ископаемые

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на половину запасов украинских полезных ископаемых.

«Делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — написал журналист Джош Рогин в соцсети X.

Трамп в начале февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. К этой группе относят 17 элементов, включая скандий, иттрий, лантан. Объем сделки оценили в 500 миллионов долларов.

По словам Трампа, США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева. В обмен на ресурсы Вашингтон готов дать Украине гарантии безопасности.

В свою очередь, Зеленский уточнил, что Украина не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно, однако он готов рассматривать варианты сделки, которые предполагают совместное освоение полезных ископаемых.