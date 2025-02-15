Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и Трампа

Саудовская Аравия поприветствовала предложение о проведении встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на своей территории. Об этом говорится в официальном заявлении МИД королевства.

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Трамп 12 февраля провел с Путиным продолжительный разговор, после которого сообщил, что договорился с российским коллегой о начале переговоров по Украине. Он уточнил, что возможным местом проведения саммита может стать Саудовская Аравия.

По словам американского лидера, на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, при этом в ней примут участие представители Украины.