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Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Саудовская Аравия поприветствовала предложение о проведении встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на своей территории. Об этом говорится в официальном заявлении МИД королевства.

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Трамп 12 февраля провел с Путиным продолжительный разговор, после которого сообщил, что договорился с российским коллегой о начале переговоров по Украине. Он уточнил, что возможным местом проведения саммита может стать Саудовская Аравия.

По словам американского лидера, на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, при этом в ней примут участие представители Украины.

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