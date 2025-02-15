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Угрожающий Земле астероид предложили уничтожить ядерным ударом

Источник:
Sibnet.ru
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Человечеству может потребоваться использование ядерного оружия для отклонения от опасной траектории недавно открытого астероида 2024 YR4, заявил британский астроном Дэвид Уайтхаус. Расчеты показывают, что небесное тело может столкнуться с Землей в 2032 году.

«Вероятно, нам даже придется рассмотреть возможность принятия жестких мер по запуску ядерного оружия на поверхность этого астероида, чтобы еще больше отклонить его от траектории», — сказал Уайтхаус в эфире телеканала Sky News.

По оценке NASA, вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 на данный момент составляет 2,3%. При этом 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%.

По данным астрономов, диаметр астероида может достигать 90 метров. Падение такого небесного тела способно нанести катастрофический урон крупному городу при столкновении с Землей.

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