Угрожающий Земле астероид предложили уничтожить ядерным ударом

Человечеству может потребоваться использование ядерного оружия для отклонения от опасной траектории недавно открытого астероида 2024 YR4, заявил британский астроном Дэвид Уайтхаус. Расчеты показывают, что небесное тело может столкнуться с Землей в 2032 году.

«Вероятно, нам даже придется рассмотреть возможность принятия жестких мер по запуску ядерного оружия на поверхность этого астероида, чтобы еще больше отклонить его от траектории», — сказал Уайтхаус в эфире телеканала Sky News.

По оценке NASA, вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 на данный момент составляет 2,3%. При этом 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%.

По данным астрономов, диаметр астероида может достигать 90 метров. Падение такого небесного тела способно нанести катастрофический урон крупному городу при столкновении с Землей.