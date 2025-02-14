Зеленский выбрал альтернативу вступлению в НАТО

Украина должна получить армию численностью в 1,5 миллиона человек вместо принятия в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«То есть, это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп не готов говорить о вхождении Украины в альянс, так как считает такой сценарий эскалацией. «И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США», — добавил он.

По словам Зеленского, во время разговора с Трампом они говорили о гарантиях безопасности и о том, как они могут выглядеть. Киев видит три сценария — членство в НАТО, ядерное оружие или «строительство НАТО на Украине».

12 февраля Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп заявил, что они договорились о начале переговоров.