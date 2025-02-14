Названы сроки запуска российского космического интернета

Спутниковый интернет в России запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники», — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, на сегодня есть только две страны, создающие аналогичные низкоорбитальные группировки — США и Китай. При этом КНР только приступает к соответствующим работам по запуску космического интернета.

Григоренко пояснил, что основная цель запуска спутникового интернета — быстрый и дешевый интернет в любой точке страны. Запуск спутниковой низкоорбитальной группировки даст возможность получить доступ в Сеть на поездах, кораблях, самолетах, отдаленных территориях.

Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов.