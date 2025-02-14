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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Китай создаст силы планетарной обороны для спасения Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Китай приступил к формированию сил планетарной обороны, которые создаются для противостояния угрозе столкновения Земли с крупным астероидом.

Соответствующие вакансии для «молодых и целеустремленных» людей разместило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР, написало британское издание Guardian.

В частности, новой структуре предстоит изучить потенциальную вероятность столкновения Земли с недавно обнаруженным астероидом 2024 YR4. Данное событие может произойти в 2032 году, на сегодня его подсчитанная вероятность составляет 2,2%.

Согласно требованиям, все потенциальные кандидаты должны быть моложе 35 лет, иметь необходимую профессиональную и техническую квалификацию, а также «твердую политическую позицию».

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Наука #Космос #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

snoo

Я только что видел сверхсекретные карты Генштаба, так вот, там Украина в составе России!