Китай создаст силы планетарной обороны для спасения Земли

Китай приступил к формированию сил планетарной обороны, которые создаются для противостояния угрозе столкновения Земли с крупным астероидом.

Соответствующие вакансии для «молодых и целеустремленных» людей разместило государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР, написало британское издание Guardian.

В частности, новой структуре предстоит изучить потенциальную вероятность столкновения Земли с недавно обнаруженным астероидом 2024 YR4. Данное событие может произойти в 2032 году, на сегодня его подсчитанная вероятность составляет 2,2%.

Согласно требованиям, все потенциальные кандидаты должны быть моложе 35 лет, иметь необходимую профессиональную и техническую квалификацию, а также «твердую политическую позицию».