Кремль отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией обвинения Украины в том, что якобы российский дрон ночью повредил защитный саркофаг Чернобыльской АЭС.

«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда, собственно, не гнушается заниматься киевский режим», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, на Украине есть противники переговоров, которые будут делать все для их срыва. «Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс, это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — заявил пресс-секретарь президента.

Утром в пятницу, 14 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По его данным, беспилотник врезался в крышу защитного сооружения четвертого энергоблока, что привело к пожару.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию.