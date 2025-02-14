Shaman выпустил приторный клип с Мизулиной в главной роли

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) представил написанную им песню «Я останусь с тобой» и клип на нее, в котором он гуляет по школе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и якобы целует ее.

«Родные, представляю вам видео на песню «Я останусь с тобой». Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек», — написал Shaman в телеграм-канале.

По его словам, они с Мизулиной подумали, что надо снимать клип «в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами».

В клипе Shaman и Екатерина приезжают в школу, ходят там за ручку в окружении подростков, режут многоярусный торт, танцуют медляк и якобы целуются.

«Мы с Shaman приехали в школу и вот, что из этого вышло. PS После просмотра этого клипа ОГЭ и ЕГЭ в кармане», — анонсировала клип Мизулина у себя в телеграм-канале.

Shaman и Мизулина несколько месяцев подогревают слухи о том, что у них есть романтические отношения. Они публикуют одинаковые фотографии и подписи «Ты мой»/ «Ты моя».

На встрече 13 февраля со школьниками в Кемерове один из них задал общественнице вопрос об их отношениях с певцом. «Забавно, что ребят такого юного возраста это тоже интересует. Вы все узнаете 9 марта», — напустила тумана Мизулина.