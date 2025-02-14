Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине

Эксперт рассказала, какие кроссовки можно стирать в стиральной машине, а какие лучше чистить вручную или отдать профессионалам в химчистку. Есть риск испортить дорогую обувь.

Прежде всего, нужно посмотреть маркировку на ярлыке кроссовок. Если ее там нет, можно обратиться к сайту производителя. «Знак в виде квадрата с кругом внутри подтверждает, что стирка разрешена. Если такой значок перечеркнут — запрещена», — рассказала РБК креативный директор и совладелица обувного бренда Lellonello Карина Антонова.

Если эта информация стерлась или отсутствует, эксперт посоветовала, ориентироваться на материал, из которого изготовлены кроссовки.

Какие кроссовки можно стирать в стиральной машине:

из эластана, полиэстера, нейлона;

текстильные, из хлопковых тканей и вискозы;

из искусственных материалов, которые имитируют натуральные.

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине:

из натуральной кожи и замши;

с велюровыми элементами;

с натуральным зимним утеплителем;

с декором — аппликациями, стразами, светоотражающими элементами;

с металлическими элементами;

с приклеенной, а не прошитой подошвой.

Помимо состава ткани, немаловажно состояние обуви: не стоит стирать кроссовки с явными повреждениями. Старая, поношенная обувь может окончательно развалиться после стирки, предупредила эксперт.