Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине

Эксперт рассказала, какие кроссовки можно стирать в стиральной машине, а какие лучше чистить вручную или отдать профессионалам в химчистку. Есть риск испортить дорогую обувь.
Прежде всего, нужно посмотреть маркировку на ярлыке кроссовок. Если ее там нет, можно обратиться к сайту производителя. «Знак в виде квадрата с кругом внутри подтверждает, что стирка разрешена. Если такой значок перечеркнут — запрещена», — рассказала РБК креативный директор и совладелица обувного бренда Lellonello Карина Антонова.
Если эта информация стерлась или отсутствует, эксперт посоветовала, ориентироваться на материал, из которого изготовлены кроссовки.
Какие кроссовки можно стирать в стиральной машине:
- из эластана, полиэстера, нейлона;
- текстильные, из хлопковых тканей и вискозы;
- из искусственных материалов, которые имитируют натуральные.
Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине:
- из натуральной кожи и замши;
- с велюровыми элементами;
- с натуральным зимним утеплителем;
- с декором — аппликациями, стразами, светоотражающими элементами;
- с металлическими элементами;
- с приклеенной, а не прошитой подошвой.
Помимо состава ткани, немаловажно состояние обуви: не стоит стирать кроссовки с явными повреждениями. Старая, поношенная обувь может окончательно развалиться после стирки, предупредила эксперт.