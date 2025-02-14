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Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине

Источник:
РБК
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Эксперт рассказала, какие кроссовки можно стирать в стиральной машине, а какие лучше чистить вручную или отдать профессионалам в химчистку. Есть риск испортить дорогую обувь.

Прежде всего, нужно посмотреть маркировку на ярлыке кроссовок. Если ее там нет, можно обратиться к сайту производителя. «Знак в виде квадрата с кругом внутри подтверждает, что стирка разрешена. Если такой значок перечеркнут — запрещена», — рассказала РБК креативный директор и совладелица обувного бренда Lellonello Карина Антонова.

Если эта информация стерлась или отсутствует, эксперт посоветовала, ориентироваться на материал, из которого изготовлены кроссовки.

Какие кроссовки можно стирать в стиральной машине:

  • из эластана, полиэстера, нейлона;
  • текстильные, из хлопковых тканей и вискозы;
  • из искусственных материалов, которые имитируют натуральные.

Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине:

  • из натуральной кожи и замши;
  • с велюровыми элементами;
  • с натуральным зимним утеплителем;
  • с декором — аппликациями, стразами, светоотражающими элементами;
  • с металлическими элементами;
  • с приклеенной, а не прошитой подошвой.

Помимо состава ткани, немаловажно состояние обуви: не стоит стирать кроссовки с явными повреждениями. Старая, поношенная обувь может окончательно развалиться после стирки, предупредила эксперт.

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Топ комментариев

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...

anubis77

Ты сам -то душок не чувствуешь от своей писанины? Хотя... своё не пахнет, так ведь?