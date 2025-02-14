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Путин потребовал улучшить поиск пропавших без вести на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ представить предложения об улучшении поиска пропавших без вести в зоне специальной военной операции, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам пресс-конференции 19 декабря.

«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей», — сказано в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок исполнения — до 1 апреля 2025 года.

Ранее Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о внедрении обязательной геномной регистрации участников специальной военной операции. Это должно помочь в поиске пропавших без вести.

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