НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»

Источник:
The Wall Street Journal
671 8

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к «шокирующей сделке», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — предупредил Вэнс в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Он отметил, у президента США Дональда Трампа «нет шор на глазах». В один момент он заявит: «давайте договариваться», — сказал Вэнс.

Вице президент также указал на то, что Запад преувеличивает вмешательство России в демократические процедуры.   

«Если ваше демократическое общество можно разрушить при помощи рекламы в соцсетях на 200 тысяч долларов, то вам следует серьезно задуматься, насколько крепка ваша хватка и насколько вы понимаете волю народа», — подчеркнул Вэнс.

Еще по теме
Трамп назвал причину начала СВО
Лаврова удивила реакция Запада на разговор Путина и Трампа
Россия начала собирать команду для переговоров с США
Путин и Трамп поручили немедленно организовать личную встречу
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп представил план капитуляции Украины
Lada Aura в Казахстане оказалась намного дешевле российской
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Обсуждение (8)
Картина дня
Белый дом предупредил, что сделка по Украине «шокирует многих»
Путин потребовал улучшить поиск пропавших без вести на СВО
Трамп назвал причину начала СВО
Аналитики дали неутешительный прогноз по ключевой ставке
О самом главном
Идеи нематериальных подарков на День святого Валентина
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Кого нужно поздравить с Днем святого Валентина
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
35
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
32
ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино
25
Кулеба призвал украинцев признать беспомощность ВСУ
21
Путин согласился остановить военный конфликт на Украине
20
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО