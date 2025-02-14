Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к
«шокирующей сделке», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует
многих людей», — предупредил Вэнс в интервью американскому изданию The Wall
Street Journal.
Он отметил, у президента США Дональда Трампа «нет шор на
глазах». В один момент он заявит: «давайте договариваться», — сказал Вэнс.
Вице президент также указал на то, что Запад преувеличивает вмешательство
России в демократические процедуры.
«Если ваше демократическое общество можно разрушить при
помощи рекламы в соцсетях на 200 тысяч долларов, то вам следует серьезно
задуматься, насколько крепка ваша хватка и насколько вы понимаете волю народа»,
— подчеркнул Вэнс.