Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к «шокирующей сделке», заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — предупредил Вэнс в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Он отметил, у президента США Дональда Трампа «нет шор на глазах». В один момент он заявит: «давайте договариваться», — сказал Вэнс.

Вице президент также указал на то, что Запад преувеличивает вмешательство России в демократические процедуры.

«Если ваше демократическое общество можно разрушить при помощи рекламы в соцсетях на 200 тысяч долларов, то вам следует серьезно задуматься, насколько крепка ваша хватка и насколько вы понимаете волю народа», — подчеркнул Вэнс.