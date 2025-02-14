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Задержан подозреваемый в нападении на комментатора Скворцова

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Скворцов
Фото: © @romanskvortsov

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в нападении на известного спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется», — говорится в сообщении ведомства.

Скворцова в бессознательном состоянии доставили в реанимацию в ночь на 9 февраля с Красного проспекта. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

Комментатор не помнит, что произошло. По данным полиции, «мужчина получил телесные повреждения в результате конфликтной ситуации с группой лиц».

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание — лишение свободы на три года.

Скворцов приехал в Новосибирск освещать Неделю звезд хоккея — шоу, в котором участвуют звезды Континентальной и Молодежной хоккейных лиг.

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snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...