Задержан подозреваемый в нападении на комментатора Скворцова

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в нападении на известного спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется», — говорится в сообщении ведомства.

Скворцова в бессознательном состоянии доставили в реанимацию в ночь на 9 февраля с Красного проспекта. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

Комментатор не помнит, что произошло. По данным полиции, «мужчина получил телесные повреждения в результате конфликтной ситуации с группой лиц».

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание — лишение свободы на три года.

Скворцов приехал в Новосибирск освещать Неделю звезд хоккея — шоу, в котором участвуют звезды Континентальной и Молодежной хоккейных лиг.