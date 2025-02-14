Объемы ввода нового жилья в конце 2024 года впервые за несколько лет рухнули в России на 13%, до этого ежемесячно фиксировался прирост, следует из данных Банка России.

Эксперты полагают, что снижение ввода жилья в России было вызвано ожиданием падения объемов его продаж в 2025-м. Продажи падали на протяжении всего второго полугодия 2024 года — по итогам декабря выдача ипотеки обвалилась на 73% в годовом выражении по количеству кредитов.

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Ситуация на рынке различается по регионам. Сильнее всего ввод жилья в декабре сократился на юге России — сразу на 23,1%. На северо-западе лишь немногим меньше — на 22,6%, а в центральной части России — на 14,9%. Меньше всего показатель снизился на Урале (на 2,2%), приводят «Известия» статистику ЦБ.

Ранее, в октябре, в целом по России отмечалось лишь небольшое сокращение — на 2,6%. А до этого весь год ввод жилья увеличивался. Причем в январе 2024 года и в декабре 2023-го рост превышал 30%.