Российские дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали огромной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против них бессильны.

Дроны «Князь вандал новгородский» с управлением по оптоволоконному кабелю менее чем за год уничтожили техники НАТО на 300 миллионов долларов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

На счету «вандалов» десятки единиц бронетехники ВСУ, в том числе танки «Абрамс», «Челленджер» и «Леопард».

Особенность таких беспилотников заключается в отсутствии радиоуправления. Оператор связывается с ним с помощью оптоволоконного кабеля, поэтому аппарат находится вне зоны воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

ВСУ в последние месяцы также стали применять оптоволоконные FPV-дроны. Но Украина сильно отстает в это направлении. «По оптоволокну у противника пока нет ничего, что стоило бы перенять. Сейчас Украина в статусе догоняющих», — отметил руководитель разработавшего КВН центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.