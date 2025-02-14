Ученый объяснил слова о «первый секс должен привести к родам»

Акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что его вызвавшие резонанс слова о том, что «первый секс должен завершится беременностью», вырвали из контекста и он не призывал рожать в 16 лет.

«Дебют, начало половой жизни в 16 в среднем, а роды — 30-32. И вот этот промежуток времени… Сокращение этого промежутка — между первым половым актом и родами. В идеале первый половой акт должен завершится беременностью и успешными родами», — говорит Коган на видео с конференции в Санкт-Петербурге, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Конечно, не в 16. Там просто было в предыдущем докладе: 16 лет — раннее начало половой жизни. Я говорю — да, это ужасно», — прокомментировал Коган RTVI.

По его мнению, должно быть принято «социальное, общественное» решение о том, что формирование семьи и рождение детей должно происходить в «оптимальном возрасте» — в 20-25 лет.

Также следует учитывать промежуток времени от начала половой жизни до родов. Чем он короче, тем «тем ниже инфекционный фактор, который влияет и на шансы наступления беременности, и на осложнение беременности, и на осложнение новорожденного ребенка».