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Ученый объяснил слова о «первый секс должен привести к родам»

Источник:
Sibnet.ru
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Акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН Игорь Коган заявил, что его вызвавшие резонанс слова о том, что «первый секс должен завершится беременностью», вырвали из контекста и он не призывал рожать в 16 лет.

«Дебют, начало половой жизни в 16 в среднем, а роды — 30-32. И вот этот промежуток времени… Сокращение этого промежутка — между первым половым актом и родами. В идеале первый половой акт должен завершится беременностью и успешными родами», — говорит Коган на видео с конференции в Санкт-Петербурге, опубликованном в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Конечно, не в 16. Там просто было в предыдущем докладе: 16 лет — раннее начало половой жизни. Я говорю — да, это ужасно», — прокомментировал Коган RTVI.

По его мнению, должно быть принято «социальное, общественное» решение о том, что формирование семьи и рождение детей должно происходить в «оптимальном возрасте» — в 20-25 лет.

Также следует учитывать промежуток времени от начала половой жизни до родов. Чем он короче, тем «тем ниже инфекционный фактор, который влияет и на шансы наступления беременности, и на осложнение беременности, и на осложнение новорожденного ребенка».

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Жизнь #Общество
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snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...