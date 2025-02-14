Госдума рассмотрит законопроект о выплатах за долгий брак

Госдума рассмотрит законопроект о выплатам семейным парам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

К официальным юбилеям свадеб предлагается утвердить выплаты в размере 30 тысяч рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 тысяч рублей — за 40 лет совместной жизни, 50 тысяч рублей — за 50 лет, 60 тысяч рублей — за 60 лет, 70 тысяч рублей — за 70-летнюю годовщину.

Вступление в силу этого законопроекта предусматривается с 1 января 2026 года.