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Госдума рассмотрит законопроект о выплатах за долгий брак

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект о выплатам семейным парам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

К официальным юбилеям свадеб предлагается утвердить выплаты в размере 30 тысяч рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 тысяч рублей — за 40 лет совместной жизни, 50 тысяч рублей — за 50 лет, 60 тысяч рублей — за 60 лет, 70 тысяч рублей — за 70-летнюю годовщину.

Вступление в силу этого законопроекта предусматривается с 1 января 2026 года.

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Жизнь #Законы #Общество #Россия
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snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...