Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был беседой двух воспитанных людей, которая почему-то вызвала оцепенение у некоторых западных политиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр иностранных дел России напомнил, что политика — «это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».

«Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось. Когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники и истории и школьные учебники политологии», — отметил Лавров.

В среду Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Главной темой беседы было мирное урегулирование украинского конфликта. Оба президента высказались за скорейшее разрешение конфликта.