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Лаврова удивила реакция Запада на разговор Путина и Трампа

Источник:
ТАСС
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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был беседой двух воспитанных людей, которая почему-то вызвала оцепенение у некоторых западных политиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр иностранных дел России напомнил, что политика — «это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».

«Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось. Когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники и истории и школьные учебники политологии», — отметил Лавров.

В среду Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Главной темой беседы было мирное урегулирование украинского конфликта. Оба президента высказались за скорейшее разрешение конфликта.

Трамп обсудил с Путиным Украину за спиной у Украины
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Политика #Мир
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snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...