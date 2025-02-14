ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне

Банк России на заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21%. Решение стало ожидаемым — причин повышать ее или снижать пока нет.

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», — говорится в опубликованном заявлении ЦБ.

В Банке России отметили, что текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. «Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», — сказано в заявлении.

Ранее практически все аналитики спрогнозировали, что Банк России оставит ставку на прежнем уровне. Снижать ее причин нет: российская экономика испытывает инфляционное давление. Цены продолжают расти. Поэтому сценарий снижения ставки даже не рассматривался .

С другой стороны, не было повода и повышать ставку. Ключевой аргумент в пользу сохранения ставки 21% — замедление кредитования, пояснил РБК главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Это должно привести к охлаждению спроса и снижению ценового давления, считает он.

«В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости, по мнению Банка России, уже достигнута и дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться», — отметил он.

Когда ждать снижения

На протяжении 2024 года ключевая ставка из-за высокой инфляции только повышалась: в июле она подскочила до 18%, в сентябре — до 19%, а в октябре достигла 21%.

Как считают в Банке России, причиной инфляции стал высокий спрос, поддерживаемый кредитной активностью россиян. Сыграло свою роль ужесточение санкций, создавших проблемы с переводами экспортных платежей, а также дополнительный спрос на валюту внутри страны.

Банк России станет снижать ставку, когда увидит устойчивое снижение инфляции, а это произойдет, скорее всего, ближе к апрелю-маю, считает завлабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.

«Если российская экономика не испытает новых шоков, таких как нефтяное эмбарго, то уже в третьем квартале 2025 года Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.