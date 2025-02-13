НАВЕРХ

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

Источник:
Sibnet.ru
204 0

Самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2024 года стал португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

40-летний футболист, выступающий в Саудовской Аравии, за минувший календарный год заработал 260 миллионов долларов, подсчитал портал Sportico. На втором месте оказался американский баскетболист Стефен Карри, доходы которого составили 153 миллиона долларов.

В топ-5 также вошли боксер из Великобритании Тайсон Фьюри, заработавший 147 миллионов долларов, аргентинец Лионель Месси из клуба «Интер Майами», разбогатевший на 135 миллионов, а также американский баскетболист Леброн Джеймс — 133 миллиона долларов.

Отмечается, что с тех пор, как португалец дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году, он заработал более 1,8 миллиарда долларов. При этом значительная часть доходов — от рекламных контрактов и собственного бизнеса.

Еще по теме
«Спартак» купил самого дорогого футболиста в истории
Бразильский вратарь умер после удара мячом в грудь
Новосибирский футбольный клуб наказали за расизм
Бразильский игрок покинул матч из‑за расистских криков новосибирцев
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Роман Ротенберг
Ротенберг принес будильник на пресс‑конференцию после матча
26.01.2025 17:00
Даниил Медведев
Медведев заплатит $76 тыс. за истерику в Австралии
19.01.2025 12:04
Евро
Россия выплатила WADA более €1 млн задолженности
10.01.2025 09:44
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
35
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
27
ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино
21
Путин согласился остановить военный конфликт на Украине
21
Кулеба призвал украинцев признать беспомощность ВСУ
19
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах