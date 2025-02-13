Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

Самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2024 года стал португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

40-летний футболист, выступающий в Саудовской Аравии, за минувший календарный год заработал 260 миллионов долларов, подсчитал портал Sportico. На втором месте оказался американский баскетболист Стефен Карри, доходы которого составили 153 миллиона долларов.

В топ-5 также вошли боксер из Великобритании Тайсон Фьюри, заработавший 147 миллионов долларов, аргентинец Лионель Месси из клуба «Интер Майами», разбогатевший на 135 миллионов, а также американский баскетболист Леброн Джеймс — 133 миллиона долларов.

Отмечается, что с тех пор, как португалец дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году, он заработал более 1,8 миллиарда долларов. При этом значительная часть доходов — от рекламных контрактов и собственного бизнеса.