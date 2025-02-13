Обязательную маркировку телефонных звонков введут в России

Обязательная маркировка телефонных звонков вводится в России для предотвращения случаев телефонного мошенничества, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают — от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что у клиентов российских операторов мобильной связи также появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений. Это позволит избавить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок.

«Отдельно подчеркну, что государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — уточнил Мишустин.

Для выявления подозрительных действий и их блокировки планируется создать информационную систему. Она будет аккумулировать различную информацию о злоумышленниках, включая аудиозаписи их голосов для идентификации.