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Обязательную маркировку телефонных звонков введут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Обязательная маркировка телефонных звонков вводится в России для предотвращения случаев телефонного мошенничества, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают — от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что у клиентов российских операторов мобильной связи также появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений. Это позволит избавить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок.

«Отдельно подчеркну, что государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — уточнил Мишустин.

Для выявления подозрительных действий и их блокировки планируется создать информационную систему. Она будет аккумулировать различную информацию о злоумышленниках, включая аудиозаписи их голосов для идентификации.

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Топ комментариев

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...

Nik3316

блокировку пожарного люка на балконе... незаконные тамбуры ...замена батареи в квартире.... да тут золотой...