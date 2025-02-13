Блиновской запросили шесть лет колонии

Обвинение запросило шесть лет колонии общего режима для блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Савеловский районный суд Москвы попросили признать блогера виновной в отмывании средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и двух эпизодах нелегального оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Прокурор предложил назначить Блиновской окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 5 лет.

Также предлагается конфисковать имущество подсудимой и ее супруга, на которое на стадии предварительного следствия был наложен арест. В этот перечень входят денежные средства на счетах, более 50 земельных участков, здания и помещения, премиальные автомобили.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, ее долг перед налоговой службой составил 918 миллионов рублей. Позднее исковая сумма снизилась до 587 миллионов рублей, так как она частично погасила долги.

Блогер полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В отношении ее супруга Алексея Блиновского уголовное дело приостановлено, так как он находится в зоне СВО.