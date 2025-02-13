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Зафиксировано внегалактическое нейтрино с рекордно высокой энергией

Источник:
Nature
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Специалисты нейтринной обсерватории KM3NeT в Средиземном море зафиксировали нейтрино рекордно высокой энергии, которое имеет внегалактическое происхождение. Статью с результатами исследования опубликовал журнал Nature.

Детектор нейтрино
Детектор нейтрино
Фото: © KM3NeT

Рекордное по энергии нейтрино было детектировано датчиками KM3NeT еще 13 февраля 2023 года, однако ученые долгое время проверяли сигнал, чтобы не допустить ошибки. Анализ полученных данных показал, что аномальную частицу действительно удалось «поймать».

Зафиксировать нейтрино очень тяжело, так как данные частицы слабо взаимодействуют с веществом. Например, чтобы нейтрино гарантировано вступило в связь с одним атомом, ему необходимо пролететь «слиток» свинца толщиной в пару световых лет.

При этом чем выше энергия нейтрино, тем меньше шансов его обнаружить. Зафиксированный датчиком KM3NeT нейтрино имел энергию в диапазоне от 120 до 220 петаэлектронвольт. Это минимум в 12 раз превышает показатели ранее обнаруженных частиц.

Рекордный нейтрино появился за пределами нашей галактики. Согласно реконструкции, частица прилетела из области космоса, в которой сосредоточены 12 черных дыр, джеты которых направлены прямо на Землю. Скорее всего, нейтрино был порожден одним из этих объектов.

Подтверждение существования нейтрино высоких энергий значительно упростит создание новых космологических теорий, так как подобные частицы несут крайне важную информацию о ранних стадиях расширения Вселенной.

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