Ученые нашли простой способ сделать людей невидимыми

Международная команда физиков впервые смогла изменить направление преломления света, используя обычные атомы вместо специальных искусственных материалов.

В своих экспериментах ученые использовали свойство света менять направление после прохождения через разные среды. Им удалось добиться так называемого отрицательного преломления, при котором свет изгибается в противоположную сторону.

Раньше такой эффект был достижим только с помощью метаматериалов — сложных и дорогих наноструктур, которые трудно производить, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature Communications.

Теперь исследователи нашли способ отрицательно преломлять свет без них. Авторы открытия уверены, что новые знания позволят создавать передовые устройства маскировки, которые будут способны делать практически любые объекты невидимыми.