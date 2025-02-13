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Правила регистрации земельных участков изменят

Источник:
Sibnet.ru
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Новые правила регистрации земельных участков вступят в силу с 1 марта 2025 года, напомнила пресс-служба Росреестра. Земельный участок нельзя будет зарегистрировать, если границы землевладений не внесены в Единый госреестр недвижимости.

Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект, стройка которого не завершена, когда границы земли собственника не зафиксированы.

Требования связаны со вступающими в силу изменениями в статье 26 закона «О государственной регистрации недвижимости», где и прописан запрет таких действий.

Ведомство подчеркнуло, что применение новых правил не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного применения. В случае невыполнение условий регистрацию приостановят.

Отмечается, что при отсутствии в реестре данных о границах участка невозможно определить его площадь и где он в действительности находится. Так, у покупателя участка могут возникнуть сомнения, что указанная цена актуальна и соразмерна характеристикам объекта.

Чтобы избежать приостановки регистрации сделок с земельными участками, Росреестр советует заранее проверить, определены ли границы участка. Выяснить это можно на публичной кадастровой карте или по выписке из Единого госреестра недвижимости.

С 1 марта собственнику также будет необходимо в течение трех лет начать осваивать земельный участок в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. За нарушение закона владельцев могут ждать штрафы, в крайнем случае — изъятие земли.

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