Антимонопольная служба проверит тарифы «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышение тарифов сотового оператора «Мегафон», сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее «Мегафон» уведомил абонентов о повышении стоимости ряда тарифных планов. На некоторых тарифах рост составил 20%. При этом оператор предварительно не сообщил в ФАС о том, что собирается повысить стоимость услуг сотовой связи.

«Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Мегафона» уточнила, что компания в настоящее время на основе анализа потребления услуг абонентами предлагает новые услуги, но при этом абонент может сохранить прежние условия.

«По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления. При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг», — отметил оператор.