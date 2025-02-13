Telegram улучшил работу с видео

Telegram выпустил обновление, в котором добавил новые функции для работы с видеозаписями, сообщается в официальном блоге мессенджера. Изменения уже доступны для пользователей на всех платформах.

Теперь пользователи могут копировать ссылки на конкретные моменты видео и делиться ими в чатах или на других платформах. При переходе по ссылке ролик откроется в Telegram и начнет воспроизведение с нужного момента.

Чтобы поделиться ссылкой на видеозапись, нужно нажать на значок «Поделиться» в виде стрелки в видеоплеере. В открывшемся окне можно поставить галочку, чтобы получить ссылку на текущий момент воспроизведения.

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При просмотре видеозаписей плеер автоматически запоминает, на чем пользователь остановился. В результате можно отвлечься от видео в любой момент — после возвращения воспроизведение продолжится с того же места.

Кроме того, в каналах появилась возможность устанавливать обложки для видеозаписей. Чтобы установить обложку для видеозаписи, необходимо открыть ее в видеоредакторе, нажать на три точки в верхнем углу и выбрать пункт «Изменить обложку».

Также обновление расширило возможности поиска стикеров с помощью искусственного интеллекта. По ключевым словам можно искать стикеры не только среди официальных наборов, но и по миллионам изображений, загруженных другими пользователями Telegram.