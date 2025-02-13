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Россия начала собирать команду для переговоров с США

Источник:
Sibnet.ru
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Россия начала работу по формированию переговорной группы для диалога с США, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — цитирует главу президентской пресс-службы РБК.

Песков уточнил, что пока конкретных договоренностей насчет визита американской переговорной группы. Предварительное соглашение по этому поводу было достигнуто в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы они возглавляли американскую делегацию», — сказал Трамп после разговора.

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Политика #Мир
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-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

Evgen_26

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