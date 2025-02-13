Россия начала собирать команду для переговоров с США

Россия начала работу по формированию переговорной группы для диалога с США, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — цитирует главу президентской пресс-службы РБК.

Песков уточнил, что пока конкретных договоренностей насчет визита американской переговорной группы. Предварительное соглашение по этому поводу было достигнуто в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы они возглавляли американскую делегацию», — сказал Трамп после разговора.