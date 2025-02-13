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Эксперт объяснила секрет популярности сыра тофу

Источник:
Sibnet.ru
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Сыр Тофу считается отличным источником белка и часто используется в качестве заменителя мяса, рассказала эксперт «Роскачества», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Тофу — важная часть восточноазиатской кухни, он пользуется особой популярностью в Китае, Японии и Корее. Его делают из соевых бобов. Их сначала замачивают и затем варят. После бобы перемалывают с водой, а полученную массу отжимают, чтобы получить соевое молоко, объяснила эксперт.

Молоко затем сворачивают с помощью коагулянтов, что приводит к образованию творожистой массы. Полученную массу помещают в формы и прессуют для удаления лишней жидкости, после чего масса охлаждается и нарезается на блоки.

Тофу обычно имеет белый или слегка кремовый цвет и может быть разных текстур — от мягкой до твердой. Мягкий тофу обычно более влажный и кремовый, тогда как твердый более плотный и может быть нарезан на кубики.

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Сыр имеет нейтральный вкус, что делает его универсальным ингредиентом. Он хорошо впитывает ароматы и вкусы других продуктов и приправ. В зависимости от метода приготовления и добавленных ингредиентов тофу может быть как сладким, так и соленым, а также иметь различные текстуры, отметила Сюракшина

Тофу считается отличным источником белка и часто используется в качестве заменителя мяса. Он богат витаминами группы В, витамином К, калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, натрием, марганцем, медью, селеном и цинком. В нем можно найти незаменимые аминокислоты, в том числе лизин, треонин и триптофан, а также омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

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Жизнь #Еда
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