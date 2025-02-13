Эксперт рассказала о большом количестве продуктов со «скрытой солью»

«Скрытая соль» содержится в разнообразных пищевых продуктах, на нее приходится 80% потребления, сообщила кандидат фармацевтических наук доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Инна Кылосова.

«Скрытая соль» содержится в хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасе, чипсах. Большое количество изначально присутствует в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах. В результате — это 80% от количества потребляемой нами соли, отметила Кылосова.

И только 20% приходится на ту, которую добавляют в процессе приготовления пищи или за столом.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день (это чуть меньше одной чайной ложки). Почему важно количество соли? Ее чрезмерное употребление приводит к ряду негативных последствий.

Один грамм натрия удерживает около 200 миллилитров воды.

«Накопление натрия в организме стимулирует задержку воды для поддержания ионного баланса. Увеличение объема жидкости вокруг клеток и объема крови создает дополнительную нагрузку на сердце и приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний печени, почек и сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз», — пояснила Кылосова.

Но и полный отказ от соли может быть нежелателен и парадоксальным образом привести к отекам.

«Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — отметила эксперт.