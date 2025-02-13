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Эксперт рассказала о большом количестве продуктов со «скрытой солью»

Источник:
Sibnet.ru
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«Скрытая соль» содержится в разнообразных пищевых продуктах, на нее приходится 80% потребления, сообщила кандидат фармацевтических наук доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Инна Кылосова.

«Скрытая соль» содержится в хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасе, чипсах. Большое количество изначально присутствует в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах. В результате — это 80% от количества потребляемой нами соли, отметила Кылосова.

И только 20% приходится на ту, которую добавляют в процессе приготовления пищи или за столом.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день (это чуть меньше одной чайной ложки). Почему важно количество соли? Ее чрезмерное употребление приводит к ряду негативных последствий.

Один грамм натрия удерживает около 200 миллилитров воды.

«Накопление натрия в организме стимулирует задержку воды для поддержания ионного баланса. Увеличение объема жидкости вокруг клеток и объема крови создает дополнительную нагрузку на сердце и приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний печени, почек и сердечно-сосудистой системы, таких как атеросклероз», — пояснила Кылосова.

Но и полный отказ от соли может быть нежелателен и парадоксальным образом привести к отекам.

«Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — отметила эксперт.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

Evgen_26

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