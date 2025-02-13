Путин и Трамп поручили немедленно организовать личную встречу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились дать поручения о немедленной подготовке их личной встречи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — приводит ТАСС слова Пескова.

В среду, 12 февраля президенты Путин и Трамп провели телефонный разговор, где обсудили урегулирование на Украине. Они договорились продолжить обсуждение на личной встрече.

По словам Трампа, местом их встречи могла бы стать Саудовская Аравия. Свою страну в качестве площадки для проведения переговоров предложил и Китай.