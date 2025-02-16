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Юрист объяснил, куда пропали выходные за 23 февраля и 8 марта

Источник:
«Российская газета»
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Производственный календарь на 2025 год не предоставил россиянам дополнительных выходных за 23 февраля и 8 марта. Глава юридической практики сервиса SuperJob рассказал, почему так произошло.

Российское правительство имеет право переносить выходные дни на другие дни в течение года в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, что в данном случае и было сделано, объяснил «Российской газете» Александр Южалин.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 выходные дни перенесены:

  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Таким образом, в феврале и марте не будет дополнительных выходных дней, но зато дополнительные выходные будут в мае и июне.

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