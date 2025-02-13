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Почему у человека нет хвоста

Источник:
Sibnet.ru
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Человек с хвостом
Фото: © Midjourney
Хвост, казалось бы, — удобное приспособление. Человек мог бы держать им предметы, использовать при лазании или обмахиваться в жару. Но эта часть тела давно исчезла. Почему у современного человека нет хвоста — объяснил антрополог Станислав Дробышевский.

Хвост пропал не у человека, а более 20 миллионов лет назад у человекообразных обезьян, рассказал Дробышевский в интервью YouTubeканалу «Основа».

Главная функция хвоста — балансировка при прыжках. А первые человекообразные жили в Центральной Африке, в тропических дождевых лесах, где было очень много густых деревьев, очень много фруктов, при этом сами обезьяны были уже очень большими, килограммов 20 и больше.

«И когда вы весите 20 килограмм, а вокруг очень густые заросли, вам не надо прыгать: и технически невозможно, и вы не прыгнете с такой массой тела, — хвост как балансир смысл теряет. Лапками за все держатся и нормально ползают. И вот он и исчез», — объяснил антрополог.

Человеческие эмбрионы на ранних этапах развития имеют заметный хвост, однако в ходе эмбриогенеза другие части зародыша обгоняют его в росте, и хвост перестает выступать над поверхностью тела.

Хвост стал не нужен всем большим приматам: саки, макаки, павианы, а также медленным обезьянам, например, лори и потто, перечислил Дробышевский.

По словам антрополога, хвост у человекообразных исчез очень быстро — практически в одну мутацию. Американские ученые в 2023 году описали этот механизм и доказали его на мышах.

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Наука #Наука #Интересно #История
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

Evgen_26

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