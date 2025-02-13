Почему у человека нет хвоста

Хвост, казалось бы, — удобное приспособление. Человек мог бы держать им предметы, использовать при лазании или обмахиваться в жару. Но эта часть тела давно исчезла. Почему у современного человека нет хвоста — объяснил антрополог Станислав Дробышевский.

Хвост пропал не у человека, а более 20 миллионов лет назад у человекообразных обезьян, рассказал Дробышевский в интервью YouTubeканалу «Основа».

Главная функция хвоста — балансировка при прыжках. А первые человекообразные жили в Центральной Африке, в тропических дождевых лесах, где было очень много густых деревьев, очень много фруктов, при этом сами обезьяны были уже очень большими, килограммов 20 и больше.

«И когда вы весите 20 килограмм, а вокруг очень густые заросли, вам не надо прыгать: и технически невозможно, и вы не прыгнете с такой массой тела, — хвост как балансир смысл теряет. Лапками за все держатся и нормально ползают. И вот он и исчез», — объяснил антрополог.

Человеческие эмбрионы на ранних этапах развития имеют заметный хвост, однако в ходе эмбриогенеза другие части зародыша обгоняют его в росте, и хвост перестает выступать над поверхностью тела.

Хвост стал не нужен всем большим приматам: саки, макаки, павианы, а также медленным обезьянам, например, лори и потто, перечислил Дробышевский.

По словам антрополога, хвост у человекообразных исчез очень быстро — практически в одну мутацию. Американские ученые в 2023 году описали этот механизм и доказали его на мышах.

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